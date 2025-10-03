Sciopero, Tajani: "Sempre dalla parte delle Forze dell'Ordine"

"Ringrazio tutte le donne e gli uomini delle forze dell'ordine che oggi, come nei giorni scorsi, hanno garantito lo svolgimento delle manifestazioni riuscendo a ridurre i disservizi per i cittadini. Sono vicino alle decine di uomini e donne in uniforme feriti da estremisti violenti che partecipavano allo sciopero e alle manifestazioni". Lo scrive su X il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, che pubblica il suo intervento in Aula a Palazzo Madama. Con una citazione di Pasolini: "Tra i figli di papà e i figli del popolo, sarò sempre dalla parte dei figli del popolo".