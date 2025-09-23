Sciopero per Gaza, il deltaplano della discordia

Il gruppo Facebook "Giovani Palestinesi Firenze" posta il video del deltaplano che ha sorvolato il corteo di Calenzano (deltaplano di proprietà di un fotografo che usa il suo mezzo come un drone) ed è subito polemica per il rimando al 7 ottobre e ad Hamas. Gli organizzatori del corteo, al "Corriere della sera", rimandano al mittente ogni addebito in tal senso: "Non scherziamo per favore, in un momento così queste strumentalizzazioni sono pericolose, la nostra piattaforma è di solidarietà a Gaza. Nessuno, tra i diecimila in corteo, ha fatto quel riferimento".

