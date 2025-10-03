Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Snack video
Polizia schierata

Sciopero per Gaza, bloccata la tangenziale Est di Milano

I manifestanti in corteo lo hanno definito "un atto simbolico"

03 Ott 2025 - 15:42
01:14 

A Milano i manifestanti che aderiscono allo sciopero per Gaza e in solidarietà con la Global Sumud Flotilla, hanno invaso e occupato la tangenziale Est. Il corteo dei sindacati di base, studenti e centri sociali ha percorso via Rombon fino a raggiungere lo svincolo. "Facciamo un atto simbolo, ma l'occupazione della tangenziale segna un cambio di passo. Andiamo in tangenziale perché di fronte a un attacco dell'esercito israeliano di una flotta che trasporta aiuti umanitari la risposta deve essere all'altezza", ha detto Pietro Cusimano dell'Usb Lombardia. Idranti e celere schierata tra i blindati in via Merzario, a protezione della Stazione Lambrate. 

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri