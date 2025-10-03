Sciopero per Gaza, bloccata la tangenziale Est di Milano

A Milano i manifestanti che aderiscono allo sciopero per Gaza e in solidarietà con la Global Sumud Flotilla, hanno invaso e occupato la tangenziale Est. Il corteo dei sindacati di base, studenti e centri sociali ha percorso via Rombon fino a raggiungere lo svincolo. "Facciamo un atto simbolo, ma l'occupazione della tangenziale segna un cambio di passo. Andiamo in tangenziale perché di fronte a un attacco dell'esercito israeliano di una flotta che trasporta aiuti umanitari la risposta deve essere all'altezza", ha detto Pietro Cusimano dell'Usb Lombardia. Idranti e celere schierata tra i blindati in via Merzario, a protezione della Stazione Lambrate.