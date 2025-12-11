Logo Tgcom24
Sciopero generale venerdì 12 dicembre

Caos annunciato in tutto il Paese: saranno fermi treni, bus e metropolitane, a rischio anche sanità e scuola. Salvi gli aerei, che resteranno a terra il 17 dicembre

di Caterina Ruggeri
11 Dic 2025 - 12:59
01:35 

Manifestazioni, presidi, comizi in tutte le regioni. Confermata dalla Cgil la giornata di sciopero generale di 24 ore per venerdì 12 dicembre. Il sindacato chiede di cambiare la legge di bilancio definita di austerità per abbassare il deficit e chiede di aumentare salari e pensioni. Caos annunciato in tutto il Paese: saranno fermi treni, bus e metropolitane, a rischio anche sanità e scuola. Salvi gli aerei, che resteranno a terra il 17 dicembre.

