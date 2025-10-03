Sciopero generale: Salvini: "E' illegittimo"

Uno sciopero illegittimo, bocciato dalla Commissione di garanzia, che sta creando danni enormi al Paese.

E' diretto il ministro dei trasporti Matteo Salvini che attacca il segretario della Cgil Maurizio Landini e che ieri sera ha proposto al Consiglio dei Ministri di adottare sanzioni più severe per chi non rispetta le regole. "Proponiamo una revisione della legge sullo sciopero perché oggi solo sui treni rimarranno a piedi milioni di italiani. Chi restituisce la giornata di sciopero milioni di italiani? Paghi Landini" ha aggiunto. Intervenuto a Mattino 5, Salvini ha denunciato la natura solamente politica dello sciopero. A loro di Gaza non interessa nulla ha detto il leader della lega, condannando gli episodi di violenza registrati nelle ultime ore. Prontra la replica del segretario della Cgil, in testa al corteo di Roma: "Qui c'è gente per bene".