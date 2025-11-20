Sciopero Cgil, la protesta dei docenti che quel giorno hanno il test intermedio dei corsi Indire

Altro che "rivolta sociale". La rivolta, in questo caso, è contro la scelta del leader Cgil Landini di indire lo sciopero generale per venerdì 12 dicembre. Lo revochi o lo sposti, è la richiesta netta che arriva nientemeno che dagli insegnanti, da molti di quei docenti impegnati con i corsi Indire per la specializzazione sul sostegno. A ridosso di quella giornata, il 13 infatti, dovranno affrontare il test intermedio. E i disagi che si annunciano - per l'agitazione indetta dalla Cgil - rischiano di trasformare l'appuntamento con l'esame in un incubo. Per questo, hanno preso carta, penna e scritto a Landini.