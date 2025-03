Schlein in Liguria, il sostegno alla candidatura di Silvia Salis

Elly Schlein, in visita alla Arinox di Sestri Levante, lancia un contrattacco al governo e a Giorgia Meloni, criticando la divisione all'interno dell'esecutivo. Secondo Schlein, Meloni si concentra più sull'attacco all'opposizione che sulla gestione del governo, mentre il Pd, rispondendo agli attacchi di Calenda, ribadisce che tornerà al governo solo attraverso le urne, senza larghe intese o giochi di palazzo. Sulle questioni di politica estera e l'uso dei fondi del Pnrr, Schlein denuncia l'immobilismo causato dalle divergenze tra i partiti di governo. Nonostante le differenze con i 5 Stelle, c'è convergenza sul piano di riarmo. Infine, Schlein sostiene Silvia Salis, candidata sindaca di Genova per una coalizione unitaria che include anche Azione e i 5 Stelle, come una possibile risposta alla crisi del campo largo.