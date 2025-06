Schlein con Sanchez: "Niente più voti scontati alla Commissione"

Elly Schlein al vertice Pse di Bruxelles rilancia la linea del premier spagnolo Pedro Sanchez: embargo totale delle armi verso Israele e no all’aumento delle spese militari. Una posizione in netta contrapposizione con quella del governo italiano e della Germania. La leader dem avverte Ursula von der Leyen: la Commissione non può più governare con maggioranze “a geometria variabile”, scegliendo a convenienza tra sinistra e destra. E avvisa: i voti del secondo gruppo dell’Europarlamento non sono garantiti. Cresce la tensione anche dentro la maggioranza europea.