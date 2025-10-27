Scheletri in festa a Città del Messico: al via le celebrazioni del Giorno dei Morti

Migliaia di persone hanno partecipato alla parata della Catrina, simbolo del Giorno dei Morti. L’evento, caratterizzato da costumi elaborati e trucchi spettacolari, apre le celebrazioni che termineranno il 2 novembre. Ogni giornata è dedicata al ricordo dei defunti, suddivisi per età e tipologia di morte. La Catrina, scheletro vestito in modo elegante, è diventata un’icona della tradizione messicana. La sfilata ha trasformato le strade della città in un’esplosione di colori e simboli culturali.