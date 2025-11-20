Logo Tgcom24
Scavalca le transenne di San Pietro per protestare contro le corride, identificata nota attrice

Loredana Cannata ha mostrato un cartello durante l'udienza generale prima di essere allontanata dalla piazza

20 Nov 2025 - 13:46
00:38 

Momenti di tensione a piazza San Pietro durante l’udienza generale del Papa. L’attrice e attivista Loredana Cannata ha scavalcato le transenne che delimitano l’area riservata dell’udienza, nel tentativo di attirare l’attenzione sul tema delle corride e sullo sfruttamento degli animali. Una volta oltrepassate le barriere, ha sollevato un cartello con la scritta "Pope Leo: help end bullfighting", rendendo immediatamente evidente il motivo della sua protesta. L’azione è durata pochi istanti. Gli addetti alla sicurezza sono intervenuti e Cannata è stata allontanata e identificata. 