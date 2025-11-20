Scavalca le transenne di San Pietro per protestare contro le corride, identificata nota attrice

Momenti di tensione a piazza San Pietro durante l’udienza generale del Papa. L’attrice e attivista Loredana Cannata ha scavalcato le transenne che delimitano l’area riservata dell’udienza, nel tentativo di attirare l’attenzione sul tema delle corride e sullo sfruttamento degli animali. Una volta oltrepassate le barriere, ha sollevato un cartello con la scritta "Pope Leo: help end bullfighting", rendendo immediatamente evidente il motivo della sua protesta. L’azione è durata pochi istanti. Gli addetti alla sicurezza sono intervenuti e Cannata è stata allontanata e identificata.