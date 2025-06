Scambio di prigionieri tra Kiev e Mosca: la gioia su entrambe i fronti

Nella regione ucraina di Chernihiv si è svolta una nuova tornata di scambi di prigionieri con la Russia. I prigionieri di guerra erano avvolti nelle bandiere ucraine. Molti di loro erano feriti e sofferenti per la detenzione prolungata, secondo quanto riferito dal Quartier generale di coordinamento per il trattamento dei prigionieri di guerra dell'Ucraina. In un video diffuso dal governo di Mosca, un gruppo di soldati russi esultavano con le bandiere in mano, mentre chiamavano i propri familiari prima di salire su un autobus che li avrebbe riportati a casa. Non sono stati forniti dettagli sul numero di militari scambiati.