Scam Cities, ecco da dove partono le truffe online e telefoniche

Ci sono dei luoghi infernali nascosti dietro le spiagge bianche della Cambogia e il confine che separa la Thailandia dal Myanmar.

Si tratta delle cosiddette scam cities, città della truffa, gestite dalla mafia cinese: enormi capannoni e palazzine decadenti dove migranti provenienti da paesi africani e asiatici vengono costretti ad adescare online un certo numero di vittime ogni giorno per derubarle in modi differenti.

Costretti alla scrivania per decine di ore, alcuni di loro sono addetti alla truffa sentimentale, altri a farsi pagare milioni di dollari in criptovalute e poi ci sono i cosiddetti cyber schiavi che raccolgono i dati sensibili degli utenti tramite i malware.