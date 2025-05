Sbocca Italia, il nuovo decreto accelera su opere, voli e balneari

Nei sedici articoli che discuterà il prossimo Consiglio dei ministri è prevista anche l'iscrizione della società Stretto di Messina fra le stazioni appaltanti dell’Anac, così da permettere di gestire direttamente le gare per l'affidamento dei lavori. Ma non c'è solo il ponte sullo Stretto. Il decreto prevede anche misure per accelerare la realizzazione di tutti i progetti finanziati con il Pnrr o i fondi strutturali europei.