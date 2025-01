Sbarcati in Albania 49 migranti, ma 5 già portati in Italia

La nave Cassiopea della Marina militare italiana è arrivata questa mattina al porto di Shengjin Albania con 49 migranti intercettati in acque internazionali. I richiedenti asilo a bordo della Cassiopea sono in prevalenza provenienti da Bangladesh, Egitto, Costa d'Avorio e Gambia. I migranti sbarcati saranno poi portati al centro di accoglienza di Gjader, a circa 22 km dal porto di Shengjin. Si tratta del terzo trasporto di migranti in Albania dopo i due precedenti di ottobre e novembre scorsi, quando i richiedenti asilo furono riportati in Italia per effetto della decisione del tribunale di Roma che bocciò i trattenimenti.