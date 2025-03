Savona, sequestrate 3 tonnellate di droga: avrebbero fruttato 9 milioni di euro

Maxi-sequestro di droga nel Savonese: le Fiamme Gialle hanno smantellato un'organizzazione criminale che, dietro la facciata di una coltivazione di cannabis light, produceva e vendeva ingenti quantità di hashish e marijuana. Sequestrate tre tonnellate di stupefacenti, per un valore di oltre nove milioni di euro. La droga veniva prodotta in una cascina nel basso Piemonte e stoccata in una villa lussuosa nel Savonese. La banda utilizzava anche un'automedica per il trasporto della droga. Arrestate cinque persone e denunciate altre sette.