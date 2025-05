Sassari, sequestrate oltre 3,7 tonnellate di marijuana

La guardia di finanza di Sassari, in Sardegna, ha sequestrato più di 3,7 tonnellate di infiorescenze di marijuana e denunciato a piede libero il titolare di un'azienda agricola, nell'ambito di un'operazione di contrasto al lavoro irregolare e ai traffici illeciti. Durante un'ispezione mirata presso un'azienda agricola della zona, i finanzieri si sono insospettiti per l'atteggiamento nervoso del titolare e hanno deciso di approfondire i controlli. All'interno di un capannone, nascosti in grandi sacchi industriali e privi di qualsiasi documentazione, sono stati scoperti oltre 3.700 chilogrammi di cannabis, pronti per essere immessi sul mercato.La sostanza stupefacente è stata immediatamente posta sotto sequestro. Secondo le stime, il valore della droga sul mercato all'ingrosso è di circa 3 milioni di euro, ma una volta distribuita al dettaglio avrebbe potuto generare un guadagno superiore ai 15 milioni.