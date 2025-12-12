Logo Tgcom24
Saros tarda di un mese

Il nuovo videogioco di Housemarque arriverà ad aprile in esclusiva su PlayStation 5.

12 Dic 2025 - 10:19
