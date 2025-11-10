Logo Tgcom24
attesa in Francia

Sarkozy, udienza a Parigi per la libertà vigilata: l'arrivo di Carla Bruni

Chiesta la scarcerazione dell'ex presidente francese dopo la condanna per finanziamento illecito della campagna elettorale del 2007

10 Nov 2025 - 12:26
00:45 

A Parigi si è tenuta l’udienza per decidere sulla libertà vigilata di Nicolas Sarkozy. In aula anche Carla Bruni, moglie dell’ex presidente francese, arrivata insieme a due dei loro figli per sostenere il marito in uno dei momenti più delicati della sua vita pubblica. Sarkozy, 70 anni, si trova nel carcere di La Santé dal 21 ottobre, giorno in cui ha iniziato a scontare la pena di cinque anni di reclusione per associazione a delinquere finalizzata al finanziamento illecito della campagna elettorale del 2007 con fondi provenienti dalla Libia. L’ex capo dello Stato, condannato definitivamente il 25 settembre, è il primo presidente francese dell’era moderna a finire dietro le sbarre. L’udienza di oggi è stata convocata per valutare la richiesta della difesa di concedere una misura alternativa al carcere. Se la domanda verrà accolta, Sarkozy potrebbe lasciare la prigione nelle prossime ore, restando però sotto supervisione giudiziaria. 