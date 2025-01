Santanchè: "Non mi dimetto a meno che non me lo chieda Meloni"

Daniela Santanchè non si dimetterà dal governo a meno che non sia il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, a chiederle "un passo indietro". Lo ha dichiarato la stessa ministra del Turismo, dopo il rinvio a giudizio per presunte irregolarità nei bilanci di Visibilia, una delle società del gruppo da lei fondato e dal quale ha dismesso le cariche. "Sono tranquillissima. Continuo a lavorare e a fare le cose che devo fare", ha proseguito. "Stiamo parlando del niente, su questo reato qua sono molto serena. Poi è chiaro che io sono una donna di partito: non faccio le cose a dispetto dei santi. Aspetto le valutazioni".