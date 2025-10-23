Santa Monica celebra il "Day of the Dog": corse e travestimenti per amici a quattro zampe

A Santa Monica è andato in scena il "Day of the Dog", il più grande festival del continente nordamericano dedicato agli animali domestici. L'evento, tenutosi lungo Main Street, ha coinvolto centinaia di cani tra corse sfrenate, giochi in piscina e una sfilata in maschera in stile Halloween. Il tratto compreso tra Strand Street e Ocean Park Boulevard si è trasformato in una festa all'aperto per celebrare il legame speciale tra umani e animali.