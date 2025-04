Sangiuliano, caso archiviato: "Mesi di tormento, ora guardo avanti"

L'affaire Boccia era esploso alla fine della scorsa estate: il rapporto con la giovane imprenditrice campana; le trasferte ministeriali in sua compagnia come a Pompei, a giugno, a ridosso del G7 della Cultura; le dichiarazioni della donna che aveva fatto sapere di essere stata messa al corrente dall'allora ministro di informazioni che sarebbero dovute rimanere riservate. E la sua nomina a consigliere per i grandi eventi, sospesa dallo stesso Sangiuliano, con la reazione al veleno di Maria Rosaria Boccia: una tempesta perfetta che lo aveva portato a rassegnare le dimissioni.