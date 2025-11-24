San Siro si ferma per Ornella Vanoni: l'omaggio di Inter e Milan prima del derby

Anche Milan e Inter hanno voluto ricordare Ornella Vanoni. Poco prima del derby a San Siro, sul maxi-schermo è apparsa la sua immagine mentre nello stadio risuonava "L'appuntamento". Le squadre avevano appena terminato il riscaldamento quando l'intero impianto ha dedicato un tributo alla voce simbolo di Milano. Vanoni, milanese e storicamente legata al Milan, era stata apprezzata negli ultimi tempi anche dai sostenitori dell'Inter, anche grazie alle parole affettuose di alcuni giocatori.