San Siro, delibera nella notte tra sbadigli e consiglieri addormentati

Un Consiglio comunale fiume con 239 emendamenti presentati con quasi dodici ore di discussione sulla delibera sulla vendita dello stadio San Siro a Inter e Milan. La seduta iniziata alle 16:30 è terminata alle 4 del mattino. La lunga notte di Palazzo Marino ha incendiato gli animi del dibatto, ma tra una votazione e l’altra tanti consiglieri hanno chinato il capo e riposato gli occhi affaticati, come la vicesindaca Anna Scavuzzo, il forzista Alessandro De Chirico, il verde Carlo Monguzzi, e c’è chi giura di aver visto anche la vicesegretaria del Carroccio Silvia Sardone, avere avuto un breve momento di défaillance intorno alle 3 del mattino.