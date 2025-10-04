Logo Tgcom24
San Francesco, Meloni ad Assisi: "Ci insegna che si deve tentare di parlare con tutti"

Durante la cerimonia solenne di ogni anno con le autorità religiose e civili che rendono omaggio al santo patrono d'Italia

di Ida Molaro
04 Ott 2025 - 19:08
01:31 

"San Francesco ci insegna che si deve tentare di parlare con tutti", dichiara Giorgia Meloni durante la cerimonia solenne di ogni anno con le autorità religiose e civili - così recita il programma - che rendono omaggio al santo patrono d'Italia. La cui lezione - dice la presidente del Consiglio nel suo intervento dalla loggia di Assisi - è oggi quanto mai attuale.

Una figura identitaria quella di San Francesco - sottolinea il premier, ricordando che dal prossimo anno il 4 ottobre tornerà a essere festa nazionale - che mise a rischio la propria vita per promuovere dialogo e confronto. Uomo estremo nelle sue convinzioni ma non estremista.

