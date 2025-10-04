San Francesco, Meloni ad Assisi: "Ci insegna che si deve tentare di parlare con tutti"

Durante la cerimonia solenne di ogni anno con le autorità religiose e civili che rendono omaggio al santo patrono d'Italiadi Ida Molaro
"San Francesco ci insegna che si deve tentare di parlare con tutti", dichiara Giorgia Meloni durante la cerimonia solenne di ogni anno con le autorità religiose e civili - così recita il programma - che rendono omaggio al santo patrono d'Italia. La cui lezione - dice la presidente del Consiglio nel suo intervento dalla loggia di Assisi - è oggi quanto mai attuale.
Una figura identitaria quella di San Francesco - sottolinea il premier, ricordando che dal prossimo anno il 4 ottobre tornerà a essere festa nazionale - che mise a rischio la propria vita per promuovere dialogo e confronto. Uomo estremo nelle sue convinzioni ma non estremista.
