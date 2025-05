San Diego, aereo si schianta su un quartiere residenziale: almeno due morti

È ancora provvisorio il bilancio del drammatico incidente aereo avvenuto alle 4 del mattino a San Diego, in California. Un piccolo aereo Cessna, partito da New York, si è schiantato su un quartiere residenziale a circa cinque chilometri dalla pista d’atterraggio. La zona, avvolta dalla nebbia, è stata improvvisamente travolta dalle fiamme: almeno 15 abitazioni sono state coinvolte, con due vittime accertate, anche se il numero potrebbe salire. Nessun sopravvissuto a bordo. Il quartiere ospita numerose famiglie di militari e testimoni raccontano una scena di terrore e distruzione, con combustibile in fiamme per le strade. Le autorità proseguono le ricerche casa per casa.