Salvini in aula su caos treni: "Guasti finiti dopo l'esposto"

Matteo Salvini è tornato a parlare del caos treni e della serie di inconvenienti ferroviari registrata di recente. Il ministro dei Trasporti ha affermato di voler "far parlare la realtà: dopo i dedicati approfondimenti delle ultime settimane abbiamo un quadro di incendi dolosi, esplosioni, guasti, rotture e problemi elettrici". "Guarda un po' la coincidenza - ha rimarcato il leader della Lega - dopo le pubbliche denunce e gli esposti non si sono più verificati. Tanto che la circolazione è tornata regolare con rarissime eccezioni in gran parte dovute al maltempo".