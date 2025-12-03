Salta l'incontro tra Zelensky e gli inviati di Trump a Bruxelles

Il meeting tra Volodymyr Zelensky e gli inviati della Casa Bianca Steve Witkoff e Jared Kushner - previsto per oggi a Bruxelles - non ci sarà più per motivazioni ancora poco chiare. I due sono volati a Washington dopo aver incontrato a Mosca il presidente russo Vladimir Putin, per cercare di convincerlo a sostenere il nuovo piano di pace degli Stati Uniti per l'Ucraina. Colloqui di cinque ore, quelli tra i delegati americani e lo zar, che si sono conclusi ancora una volta con un nulla di fatto: "Non abbiamo trovato un compromesso" - ha detto lo stesso consigliere di Putin Yuri Ushakov.