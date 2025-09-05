Sale la tensione fra Stati Uniti e Venezuela. Due aerei militari F-16 del regime di Maduro hanno sorvolato una nave della marina americana in acque internazionali. Una risposta sia all'imponente dispositivo con oltre 4mila uomini, sottomarini, elicotteri e navi da guerra schierato da Washington a largo del Venezuela nelle scorse settimane, in nome della lotta al narcotraffico, sia alla prima operazione antidroga in tal senso rivendicata dalla Casa Bianca.

