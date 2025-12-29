Logo Tgcom24
Saldi e pre saldi, tutti gli sconti in arrivo

Il 2 gennaio gli sconti di fine stagione prenderanno il via"in Valle d'Aosta, mentre tra il 3 e il 4 in tutta Italia. Ma gli affari sono già iniziati

di Caterina Ruggeri
29 Dic 2025 - 19:05
01:33 

Saldi invernali, si parte. Il 2 gennaio gli sconti di fine stagione prenderanno il via in Valle d'Aosta, mentre tra il 3 e il 4 prezzi ridotti in tutta Italia. Solo la Liguria aspetterà il 5 gennaio. Il fischio d'inizio è stato omogeneizzato su tutto il territorio nazionale dopo l'invito della Conferenza delle Regioni. Ma tra pre-saldi e black friday ci sarà meno indotto. 

