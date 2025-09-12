Sabotaggi hacker, Crosetto: "Chi non reagisce, soccombe"

"La guerra ibrida è in corso già da tempo e dobbiamo prepararci a qualsiasi tipo di attacco, non solo in Polonia". E' diretto il ministro della Difesa Crosetto, che in un'intervista al Corriere della Sera dice: "Chi non reagisce, soccombe". Parole che rilanciano la necessità di aumentare gli investimenti in difesa - ricorda il ministro - ma anche l'urgenza di rispondere - contrattaccando - allo spionaggio tecnologico, ai sabotaggi hacker e alla campagna di disinformazione avviata dalla Russia in tutto il mondo negli stessi giorni in cui invadeva l'Ucraina. Ed è l'ammiraglio Cavo Dragone, presidente del comitato militare della Nato, a chiarire: "Dormo sonni tranquilli perché non penso a un escalation nè di essere a un passo dalla terza guerra mondiale. Se lo sconfinamento dei droni russi in Polonia è stato un test per saggiare la nostra reazione, Mosca ha avuto la dimostrazione che siamo capaci di proteggere i nostri cieli".