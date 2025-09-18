Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Snack video
A New York

Ryder Cup 2025, quasi pronto il campo da golf

Ultimi preparativi al Bethpage Black, dove si sfideranno Team Usa e Team Europe

18 Set 2025 - 17:04
00:46 

Per la Ryder Cup 2025, ultimi preparativi al Bethpage Black, il percorso alla periferia di New York dove tra una settimana si sfideranno Team Usa e Team Europe. I 24 migliori giocatori di golf al mondo giocheranno in coppia venerdì 26 settembre e sabato 27. Domenica ultima giornata con 12 singolari. Team Europe ha vinto cinque delle ultime sette edizioni ed è campione in carica. Dei 28 i punti in palio, agli Europei ne basteranno 14. Per la prima volta in cento anni di storia i giocatori americani verranno pagati per scendere in campo, mentre gli europei giocheranno solo per la storia.

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri