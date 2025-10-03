Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mondo
L'allarme

Rutte: "Le ultime tecnologie missilistiche di Mosca consentirebbero di colpire città come Roma"

Questa volta l'allarme lanciato dal segretario generale della Nato è circostanziato. Tratteggia uno scenario di guerra concreto, per sua natura inquietante

di Luca Pesante
03 Ott 2025 - 12:37
01:30 

Questa volta l'allarme lanciato dal segretario generale della Nato Mark Rutte è circostanziato. Tratteggia uno scenario di guerra concreto, per sua natura inquietante: "Le ultime tecnologie missilistiche di Mosca - dice - consentirebbero al Cremlino di colpire città come Roma, Amsterdam o Londra, con razzi capaci di volare fino a 5 volte la velocità del suono".

guerra russia ucraina

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri