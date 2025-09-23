Russia-Ucraina: nuove violazioni nello spazio aereo

Dopo i presidenti di Estonia e Polonia, tocca alla premier danese, Mette Frederiksen, scandire lo stesso allarme, con le stesse parole: "quello appena subito è l'attacco più grave di sempre a una nostra infrastruttura". Si riferisce al sorvolo, avvenuto poco dopo le 8 di ieri sera, di 3, forse 4 droni, definiti di "grandi dimensioni", sopra lo spazio aereo dell'aeroporto internazionale di Copenhagen, chiuso immediatamente dopo la segnalazione dei radar e riaperto solo dopo meticolosi controlli. Almeno 50 i voli cancellati. Verso mezzanotte un'identica dinamica ha costretto le autorità norvegesi a chiudere lo scalo di Oslo. In entrambe i casi i droni non sono stati abbattuti per evitare danni: le autorità non escludono nessuna ipotesi, ma la pista principale non può che condurre in Russia. È il capo dei servizi d'intelligence danesi, Flemming Drejer, ad avvertire che dopo il sorvolo di droni la Danimarca è davanti a una "significativa minaccia di sabotaggio". Non si esclude l'ipotesi che si sia trattato di droni spia lanciati per scattare foto su aree sensibili.