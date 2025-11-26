Russia-Ucraina, il ministro degli Esteri della Finlandia: "L'Ue ha un ruolo fondamentale"

Per rispondere alla sua domanda: la Finlandia ha sempre preso molto sul serio difesa e deterrenza, perché sappiamo — come tutti speriamo — che la Russia possa un giorno diventare una democrazia, con diritti civili per la sua popolazione. Ma potrebbe andare diversamente, perché in passato hanno avuto leader che volevano solo invadere altri Paesi e imporre il loro potere. Per respingere questo, serve una forte difesa e deterrenza. Fin dall’inizio, nei valori e nello stile di vita, siamo sempre stati un Paese occidentale, ma non avevamo margini di manovra. Probabilmente avremmo aderito alla NATO molto tempo fa, se fosse stato semplice. E comunque pensavamo forse di non averne bisogno, perché investiamo tantissimo nella difesa e collaboriamo con i nostri partner e alleati — oggi alleati a tutti gli effetti — e siamo partner NATO da 30 anni.In Finlandia la neutralità è stata imposta, non è stata una scelta volontaria di non allinearci militarmente. Era, in parte, una strategia di sopravvivenza. E quando è avvenuta l’invasione su vasta scala dell’Ucraina, allora la popolazione ha pensato: dobbiamo entrare nella NATO. E non solo per sentirci più sicuri, ma perché insieme alla Svezia, la Finlandia porta capacità considerevoli all’Alleanza. La Finlandia ha uno degli eserciti più forti d’Europa.