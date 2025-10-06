Logo Tgcom24
Mondo
l'ultimo allarme a oslo

Russia-Ucraina, ancora allerta droni nei cieli europei

Allo stallo sul campo di battaglia in vista del quarto inverno di guerra, coincide un intensificarsi di azioni parallele

di Luca Pesante
06 Ott 2025 - 12:54
Droni nei cieli europei. E' successo di nuovo, ancora a Oslo, nello stesso scalo chiuso soltanto pochi giorni fa per diverse ore a seguito dell'avvistamento di velivoli non identificati in prossimità delle piste. Questa volta sono stati alcuni piloti a segnalare alle autorità le scie luminose delle traiettorie di 3, forse 5 probabili droni. Rallentate le operazioni di decollo e atterraggio, poi riprese regolarmente. E' solo l'ultimo episodio di una lunga, ininterrotta serie che ha coinvolto molti aeroporti dell'Europa centrale e settentrionale. E' il bollettino ormai quotidiano di una guerra ibrida, strisciante, parallela a quella che corre verso il quarto inverno di combattimenti in Ucraina. Allo stallo dell'avanzata russa corrisponde una incerta controffensiva di Kiev, così come con il freddo che torna a pungere aumentano gli attacchi agli impianti energetici, capaci di lasciare al freddo e al buio intere città.

crisi ucraina

