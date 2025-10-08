Russia, missili ucraini sulla regione di Belgorod: morti ed edifici distrutti

Lanci di missili dall'Ucraina hanno ucciso tre persone e ferito diverse altre nella regione russa di Belgorod, secondo quanto riferito dal governatore Vyacheslav Gladkov. Un impianto sportivo e due condomini sono stati colpiti dagli attacchi. Gladkov ha visitato il luogo e ha offerto una sistemazione temporanea ai residenti colpiti. Il governatore di Belgorod ha spiegato che i danni sono stati ingenti e che potrebbero esserci persone intrappolate sotto le macerie.