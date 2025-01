Russia, incendio in un ospedale: crolla il tetto

Un incendio è scoppiato in un ospedale militare di Tula, in Russia: lo riferisce l'amministrazione regionale, precisando che 57 persone sono state evacuate e che non ci sarebbero "né morti né feriti". "Una commissione speciale sta lavorando per determinare le cause e le circostanze dell'incidente", ha dichiarato il distretto militare locale. Le autorità russe sostengono che si sospetta che a provocare l'incendio possa essere stato "un cablaggio elettrico difettoso". L'incendio ha provocato un crollo parziale del tetto dell'edificio.