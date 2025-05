Russia, gli incendi si avvicinato alle città: paura tra i cittadini

Un vasto incendio boschivo sta minacciando l'area del cosmodromo di Vostochny, nell'Estremo Oriente russo. Le fiamme, alimentate da forti venti, hanno già distrutto oltre 3mila ettari di vegetazione e si stanno avvicinando pericolosamente alle abitazioni e a una centrale termica a gas. La città di Tsiolkovsky, situata nei pressi del cosmodromo, è avvolta da una densa coltre di fumo, rendendo l'aria irrespirabile e creando gravi disagi per i residenti. Le squadre dei vigili del fuoco sono al lavoro senza sosta per contenere l'avanzata dell'incendio e mettere in sicurezza le infrastrutture strategiche.