Russia, droni ucraini sulla regione di Rostov sul Don: in fiamme un palazzo

Le forze di difesa aerea hanno abbattuto i velivoli: le schegge hanno danneggiato abitazioni private e auto

27 Ago 2025 - 09:04
00:14 

Le forze di difesa aerea russe hanno abbattuto numerosi droni ucraini lanciati nella regione di Rostov sul Don. Diverse abitazioni private e auto sono state danneggiate dalle schegge. Un edificio residenziale è andato a fuoco, costringendo all'evacuazione 15 residenti. Non si segnalano vittime. Lo ha dichiarato, riporta la Tass, il governatore regionale ad interim Yuri Slyusar.

rostov

