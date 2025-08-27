Russia, droni ucraini sulla regione di Rostov sul Don: in fiamme un palazzo

Le forze di difesa aerea russe hanno abbattuto numerosi droni ucraini lanciati nella regione di Rostov sul Don. Diverse abitazioni private e auto sono state danneggiate dalle schegge. Un edificio residenziale è andato a fuoco, costringendo all'evacuazione 15 residenti. Non si segnalano vittime. Lo ha dichiarato, riporta la Tass, il governatore regionale ad interim Yuri Slyusar.