Mondo
Nella Città Vecchia di Gerusalemme

Rubio e Netanyahu insieme al Muro del Pianto

È la prima tappa ufficiale del viaggio in Israele del segretario americano

14 Set 2025 - 18:22
00:55 

In occasione della prima tappa ufficiale del suo viaggio in Israele, il segretario di Stato americano Marco Rubio si è recato al Muro Occidentale, noto anche come Muro del Pianto, nella Città Vecchia di Gerusalemme insieme al primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu e all'ambasciatore statunitense in Israele Mike Huckabee. Sul lato del Muro riservato alle donne in preghiera, le mogli dei tre funzionari hanno pregato e firmato il libro dei visitatori ufficiali del luogo sacro ebraico. Il gruppo ha poi proseguito per un tour dei tunnel del Muro, che si trovano sotto il quartiere musulmano della Città Vecchia.

