Logo Tgcom24
In evidenza
Elezioni regionaliGarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mondo
LA NATIVITÀ "INCLUSIVA"

Presepe "senza volti" a Bruxelles, rubata la testa di Gesù

"Decapitato" il bambinello dopo le polemiche delle scorse ore

di Marta Vittadini
30 Nov 2025 - 21:08
01:39 

Il suo apparire, nella Gran Place di Bruxelles, pochi giorni fa, aveva destato non poche polemiche: ora è la sparizione del Gesù Bambino fatto di stracci, fulcro del nuovo presepe cittadino, a far discutere. Nemmeno il tempo di sopire la bagarre nata dalla scelta di questa particolare Natività - figure fatte di tessuto, senza volto, genere né etnia, all'insegna dell'inclusione - che qualcuno ha "decapitato" il bambinello.

video tg
bruxelles