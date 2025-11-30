Presepe "senza volti" a Bruxelles, rubata la testa di Gesù

Il suo apparire, nella Gran Place di Bruxelles, pochi giorni fa, aveva destato non poche polemiche: ora è la sparizione del Gesù Bambino fatto di stracci, fulcro del nuovo presepe cittadino, a far discutere. Nemmeno il tempo di sopire la bagarre nata dalla scelta di questa particolare Natività - figure fatte di tessuto, senza volto, genere né etnia, all'insegna dell'inclusione - che qualcuno ha "decapitato" il bambinello.