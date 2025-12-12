Ruba una barca e si schianta contro Rialto

Ha rubato un “topo”, così sono chiamate le imbarcazioni veneziane adibite al trasporto merci e poi è andata a schiantarsi contro il ponte di Rialto. La protagonista del folle gesto una donna padovana già nota alle forze dell’ordine di Venezia, verso le 11 di ieri è salita su un’imbarcazione piena di pacchi da consegnare cercando di allontanarsi, forse per rubare il carico. La donna però ha portato l’imbarcazione a schiantarsi poco dopo contro una spalla del ponte di Rialto, distruggendo una balaustra da poco restaurata. Sfumato il furto la donna ha cercato di allontanarsi a piedi ma è stata bloccata e arrestata poco dopo.