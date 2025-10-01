Rottamazione, verso la rateizzazione a otto anni

In arrivo la nuova rottamazione delle cartelle esattoriali - la numero 5 - per i contribuenti non in regola con il fisco. Il provvedimento, che dovrebbe essere adottato con la nuova legge di bilancio, dovrebbe consentire una rateizzazione a otto anni, 96 rate, con singole tranche non inferiori a 50 euro, anche perché l'idea è di diversificare il piano di pagamento in base all'importo da saldare all'erario, riducendo i tempi di rientro per le cartelle più basse. Non è un dettaglio, considerando che il 75,9% dei debiti ancora accumulati nel magazzino della riscossione non arriva a mille euro e una rateizzazione a 96 mesi porterebbe a rate inferiori ai 10 euro. Le precedenti 4 rottamazioni hanno perso per strada il 58,6% delle entrate previste per via del problema opposto: le rate troppo alte, soprattutto le prime due del piano di rientro nelle quali si concentrava il 20% dell’intero importo da pagare.

