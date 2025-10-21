Rosalía annuncia il nuovo disco con un blitz a sorpresa per le strade di Madrid

Una comparsata a sorpresa in piena Gran Via, alla guida di un'auto. Poi la discesa e un breve tratto percorso a piedi, tra due ali di una folla impazzita, fino all'ingresso in un hotel nei pressi di piazza Callao. È andato così il blitz inatteso nel centro di Madrid con cui ha scatenato i propri fan Rosalía, 33 anni, cantautrice catalana diventata una superstar internazionale della musica in spagnolo. L'apparizione non prevista, trasmessa inizialmente in diretta sul social TikTok, è stata contemporanea all'annuncio di un nuovo album dell'artista: si intitola Lux e uscirà il prossimo 7 novembre.