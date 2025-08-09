Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Tv & spettacolo
LA SORPRESA

Ron di "Harry Potter" nel nuovo singolo di Ed Sheeran

Nel videoclip di "A little more" c'è Rupert Grint."Segni particolari: una somiglianza spiccata col cantante

di Emiliano Dal Toso
09 Ago 2025 - 19:23
01:37 

Ed Sheeran torna con un nuovo singolo, "A little more". E anche questa volta non è solo: protagonista del video è Rupert Grint, l'indimenticabile Ron Weasley nella saga di film "Harry Potter". Segni particolari: una somiglianza spiccata col cantante, quasi un suo sosia. Nel video, Grint interpreta un ex stalker di Sheeran che esce di prigione dopo anni e prova a rifarsi una vita, ma l'ossessione per la popstar è ancora dura da cancellare.

ed sheeran

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri