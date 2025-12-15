Romina Power su Al Bano: "Una volta mi disse di farmi un ritocchino"

Ospite a "Verissimo", Romina Power racconta di aver ricevuto dall'ex marito Al Bano, pseudonimo di Albano Antonio Carrisi, l'invito a ricorrere a un ritocchino estetico. "Non lo vedevo da qualche anno, ero stata negli Stati Uniti, e quando ci siamo incontrati mi ha detto: potresti farti qualche ritocchino eh!", Ha rivelato la cantante nella trasmissione di Canale 5. "Io gli ho risposto che non ho tempo per fare questi ritocchini, sono come sono e basta".