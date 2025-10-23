Logo Tgcom24
GESTO D'AMORE

Roma, Ultimo all'Ospedale Bambino Gesù: musica e sorrisi per i piccoli pazienti

Dopo aver visitato alcune stanze, il cantautore si è seduto al pianoforte per un'esibizione intima e toccante

23 Ott 2025 - 10:17
00:55 

Ultimo ha portato la sua musica tra i corridoi dell'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma, regalando un pomeriggio speciale ai piccoli pazienti, alle loro famiglie e al personale sanitario. Dopo aver visitato alcune stanze, il cantautore si è seduto al pianoforte per un'esibizione intima e toccante. Un gesto di vicinanza che ha emozionato tutti i presenti. A fine incontro, i bambini lo hanno ringraziato con una maglietta personalizzata firmata da tutti i pazienti.