Roma, Ultimo all'Ospedale Bambino Gesù: musica e sorrisi per i piccoli pazienti

Ultimo ha portato la sua musica tra i corridoi dell'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma, regalando un pomeriggio speciale ai piccoli pazienti, alle loro famiglie e al personale sanitario. Dopo aver visitato alcune stanze, il cantautore si è seduto al pianoforte per un'esibizione intima e toccante. Un gesto di vicinanza che ha emozionato tutti i presenti. A fine incontro, i bambini lo hanno ringraziato con una maglietta personalizzata firmata da tutti i pazienti.