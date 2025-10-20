Roma, tenta di uccidere 25enne al Quarticciolo: arrestato 48enne

I carabinieri della compagnia Roma Casilina, al termine di un'indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Roma, hanno arrestato un romano di 48 anni, accusato di tentato omicidio di un 25enne di origine tunisina. L'episodio risale alla sera del 7 luglio, quando in via Manfredonia, nel quartiere Quarticciolo, l'uomo armato di pistola esplose diversi colpi ferendo il giovane alla coscia e al polpaccio. Il 25enne fu trasportato in ambulanza al Policlinico Tor Vergata, sottoposto a intervento chirurgico e dimesso con prognosi di 30 giorni. Le indagini, basate su testimonianze e analisi delle immagini di videosorveglianza, hanno permesso di ricostruire la dinamica dell'aggressione e di identificare l'autore, rintracciato nella sua abitazione, dove sono stati trovati i capi d'abbigliamento usati durante il gesto. Secondo gli accertamenti, l'aggressione sarebbe legata a contrasti per il controllo della piazza di spaccio La Fontanella nel quartiere Quarticciolo. Il 48enne si trova ora nel carcere di Regina Coeli, dove era già detenuto per precedenti reati legati alla droga.