Roma, suora "pizzardona" in azione: aiuta un bus incastrato nel traffico

Scena curiosa a San Giovanni, nel cuore di Roma: una suora ha preso in mano la situazione e ha diretto il traffico come una vera agente della municipale. È accaduto all'incrocio tra via dei Querceti e via di San Giovanni in Laterano, a due passi dal Colosseo, dove un bus Atac era rimasto bloccato a causa della sosta selvaggia. Il conducente ha tentato diverse manovre senza successo, mentre le auto si accumulavano creando un ingorgo. A quel punto la religiosa, in tonaca nera, velo, piumino e sneakers, è scesa in strada e ha iniziato a gestire il traffico con sicurezza e fermezza. In pochi minuti, gli automobilisti hanno seguito le sue indicazioni e il bus è riuscito a liberarsi dalla strettoia.