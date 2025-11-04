Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloElezioni regionaliEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Snack video
IL VIDEO DELL'ASSALTO

Roma, studenti del Righi denunciano raid di estrema destra nella scuola occupata

Cosa è successo secondo i ragazzi che promuovono l'occupazione nel liceo romano

04 Nov 2025 - 12:20
00:38 

In trenta armati di caschi e bastoni si sono presentati al liceo Righi di Roma cercando di entrare nella scuola, dove è in corso un'occupazione. "Si sono presentati verso le 9 (le 21 di lunedì 3 novembre, ndr) urlando 'Duce Duce' e forzando i blocchi - raccontano i ragazzi che promuovono l'occupazione -, avevano bastoni e caschi con gli adesivi di Gioventù nazionale. Hanno prima iniziato con un lancio fitto di bottiglie e poi hanno provato ad entrare. Noi abbiamo resistito e alla fine se ne sono dovuti andare".